MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriCHP’li 17 vekil istifa söylentisini yalanladı
GeriGündem CHP’li 17 vekil istifa söylentisini yalanladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li 17 vekil istifa söylentisini yalanladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP’li 17 vekil istifa söylentisini yalanladı
Abone Olgoogle-news

CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı öne sürülen 17 milletvekili açıklama yaparak, “CHP’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir” dedi.

CHP’li vekiller Burcu Köksal, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Süleyman Bülbül, Ensar Aytekin, Yaşar Tüzün, Mehmet Göker, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Özgür Ceylan, Teoman Sancar, Necati Tığlı, Zeynel Emre, Mahir Polat, Çetin Arık, Süleyman Girgin ve Özkan Yalım’ın İnce’nin kuracağı yeni partiye geçeceği iddiası ortaya atılmıştı. 17 milletvekili, dün yaptıkları ortak açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle