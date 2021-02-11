CHP’li 17 vekil istifa söylentisini yalanladı
CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı öne sürülen 17 milletvekili açıklama yaparak, “CHP’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir” dedi.
CHP’li vekiller Burcu Köksal, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Süleyman Bülbül, Ensar Aytekin, Yaşar Tüzün, Mehmet Göker, Yüksel Özkan, Erkan Aydın, Özgür Ceylan, Teoman Sancar, Necati Tığlı, Zeynel Emre, Mahir Polat, Çetin Arık, Süleyman Girgin ve Özkan Yalım’ın İnce’nin kuracağı yeni partiye geçeceği iddiası ortaya atılmıştı. 17 milletvekili, dün yaptıkları ortak açıklamayla bu iddiayı yalanladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle