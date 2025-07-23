CHP’den yaz mesaisi

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CHP’nin önceki gün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan MYK toplantısında, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin gelişmeler ile Meclis’te kurulacak komisyon, belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili gelişmeler ile partinin miting programları değerlendirildi. Toplantıda, yaz boyunca mitinglere devam kararı alınırken, Meclis’in ekim ayına kadar tatile girmesi nedeniyle milletvekillerinin de önümüzdeki haftadan itibaren sahaya çıkarak çalışmaları kararlaştırıldı. İstanbul’daki ilçe mitinglerine bugün Bakırköy’de devam edecek Özel, cumartesi günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’ni açıp, haftaya da Aksaray’da miting yapacak. CHP Parti Okulu’nun bulunduğu binada yer alacak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin açılışına tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da katılması beklenirken, açılışın da Özel’in konuşacağı bir miting havasında gerçekleştirileceği belirtiliyor.

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KALIN’LA GÖRÜŞME

Özel’in, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yapacağı görüşmelere ilişkin randevu takvimi de netleşti. Özel perşembe günü Meclis’te önce saat 16.00’da Kurtulmuş, 17.30’da da Kalın ile görüşecek. Özel’in Kurtulmuş’a Meclis’te kurulacak komisyona ilişkin daha önce yazılı olarak da ilettikleri partisinin görüş ve koşullarını aktaracağı bildirildi.

KOMİSYON MESAJI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de dün düzenlediği basın toplantısında Meclis’te oluşturulacak komisyona ilişkin önerilerini yazılı olarak Meclis Başkanı Kurtulmuş’a ilettiklerini belirterek, “CHP, komisyonda yer almayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir ancak bu, koşulsuz ya da kayıtsız şartsız komisyonda yer alacağı anlamına gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz, barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, sanucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, sürecin diğer aktörlerinin tavırları, samimiyeti, sürecin samimi bir şekilde yürütülmesi CHP’nin alacağı tavır konusunda önemli bir etken olacaktır” dedi.