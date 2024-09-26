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CHP’den yasadışı bahis uyarısı

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#Yankı Bağcıoğlu#CHP#Yasadışı Bahis
CHP’den yasadışı bahis uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yasadışı bahis ve sanal kumarın yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda ülke ekonomisi ve güvenliği için de ciddi bir tehdit haline geldiğini söyledi.

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Bağcıoğlu yazılı açıklamasında, özellikle gençler arasında hızla yayılan bu bağımlılığın, polis ve silahlı kuvvetler mensupları da dahil olmak üzere değişik meslek gruplarından pek çok genç bireyi de etkilediğini vurgulayarak özetle şöyle dedi:

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

“Resmi verilere göre her 10 gençten 8’inin bu batağa sürüklendiği düşünüldüğünde, tehlikenin boyutu daha da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yasadışı bahis ve kumar, yalnızca maddi kayıplara neden olmakla kalmıyor; intiharlar, aile parçalanmaları ve ruhsal çöküşlerle toplumsal dokumuzu tehdit ediyor. Bu sorun, toplumsal bir beka meselesine adeta bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Gençlerimizi kaybetmek, ülkemizin geleceğini kaybetmek demektir.  Yasadışı bahis ve kumar sorunu, ülkemizin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır.  Sessiz kalmak, bu sorunun daha da büyümesine neden olacaktır. Harekete geçmek için daha fazla bekleyemeyiz.”

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#Yankı Bağcıoğlu#CHP#Yasadışı Bahis

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