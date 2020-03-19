CHP’den virüsle mücadelede 11 teklif

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, koronavirüste Türkiye’de kaybedilen 89 yaşındaki ilk vakanın eczacı meslektaşı olduğunu, hastanın hekim olan oğlunun CHP’de bir hekim milletvekilinin arkadaşı olduğunu söyledi. Özel, hastanın hekim olan çocuğunun yurtdışından getirdiği kitle tanıyı yaptığını belirterek, “Sağlık Bakanı, ‘Çin teması’ dediğinde bundan önceki bilgilerle çelişiyor. Çin teması yoktu düne kadar. Ya geçmiş bilgileri çek etmek lazım ya bugün yapılan açıklamaya bakmak lazım” dedi.