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ANKARA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

CHP’den virüsle mücadelede 11 teklif

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CHP’den virüsle mücadelede 11 teklif
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, koronavirüsle mücadeleye yapıcı katkıda bulunmak için ekonomi, çalışma hayatı, turizm, sanayi ve sağlık sektörü gibi 7 alanı kapsayan 11 yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, koronavirüste Türkiye’de kaybedilen 89 yaşındaki ilk vakanın eczacı meslektaşı olduğunu, hastanın hekim olan oğlunun CHP’de bir hekim milletvekilinin arkadaşı olduğunu söyledi. Özel, hastanın hekim olan çocuğunun yurtdışından getirdiği kitle tanıyı yaptığını belirterek, “Sağlık Bakanı, ‘Çin teması’ dediğinde bundan önceki bilgilerle çelişiyor. Çin teması yoktu düne kadar. Ya geçmiş bilgileri çek etmek lazım ya bugün yapılan açıklamaya bakmak lazım” dedi.

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