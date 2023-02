CHP’den üç acil çağrı

Haberin Devamı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile birlikte dün büyükşehir belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle “deprem zirvesi” yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun şu açıklamayı yaptı:

“Belediyelerimiz, depremin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 6 bin 193 araç ve 16 bin 659 personelini bölgeye gönderdi. İnsani yardım malzemelerini taşıyan; 3 bin 861 TIR, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu bölgeye ulaştırıldı. 2 milyon 400 bin battaniye, 31 bin çadır, 573 konteyner, 176 bin ısıtıcı ve soba, 1.100 mobil tuvalet, 1.400 jeneratör ve 3 milyon 200 bin hijyen paketi de vatandaşlarımıza gönderildi. Bilinmesini isteriz ki, bu desteklerimiz geçici olmayacak. Afet bölgelerindeki çalışmalarınız bundan sonra yeni bir planlamayla devam edecek.

Haberin Devamı

BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ DALGASI

Bir deprem göçü ile karşı karşıyayız. Özellikle büyükşehirlerimize yönelik göç dalgası artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla; Mersin’e 337 bin, Antalya’ya 133 bin, Muğla’ya 35 bin, Ankara ve İstanbul’a da on binlerce vatandaşımız ulaşmış bulunuyor. Belediyelerin hem afet bölgelerine desteklerini sürdürmesi, hem de kendi bölgelerine gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılaması gerekiyor. Siyasi parti ayrımı gözetmeden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belediyelerin üzerindeki ağır yük, bir an önce hafifletilmelidir. Öncelikle belediyelerin bankası olan İller Bankası üzerinden, belediyelere ek kaynak planlaması bir an önce yapılmalı, hakkaniyetle paylaştırılmalıdır. Belediyelerin ve belediye şirketlerinin kamu kurumlarına olan borçları yeniden yapılandırılmalıdır. Belediyelerin vatandaşa hizmet için kullandığı akaryakıttan, elektrikten ve doğalgazdan ağır vergiler alınmaktadır. Dolayısıyla halka hizmet eden belediyeler, bu enerji giderlerinde derhal avantajlı bir tarifeye geçirilmelidir.”