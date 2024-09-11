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CHP’den ‘Türk Yıldızları’ tepkisi

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#CHP#Türk Yıldızları#Yankı Bağcıoğlu
CHP’den ‘Türk Yıldızları’ tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı, emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları’nın İzmir’in kurtuluşunun 102. yıldönümündeki gösterilerinin ekonomik gerekçelerle iptal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Bağcıoğlu açıklamasında özetle şöyle dedi: “Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan İzmir’in düşman işgalinden kurtarılması, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en önemli günlerden biridir. Bu anlamlı günde, Türk Hava Kuvvetleri’nin üstün performansının halka gösterilmemesi, milli şuurumuza ve askeri motivasyonumuza gölge düşürmüştür. Tüm ulusun gözü önünde sembolize edilen bu zafer havasının yaşanmaması büyük bir eksikliktir. Savunma harcamalarında bekamızı ve güvenliğimizi etkilemeyecek kalemlerde tasarruf yapılması gerektiği bir gerçektir. Ancak bu tasarruflar, milli ve manevi değerlerimizin, gençlerimizin havacılığa ilgisinin ve halkımızın havacılık sevgisinin göz ardı edilmesine neden olmamalıdır. Aksi takdirde, kısa vadeli ekonomik çıkarlar uğruna, milletimizin moralini ve motivasyonunu önemli ölçüde zedeleyebilir.”

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#CHP#Türk Yıldızları#Yankı Bağcıoğlu

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