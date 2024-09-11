CHP’den ‘Türk Yıldızları’ tepkisi

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Bağcıoğlu açıklamasında özetle şöyle dedi: “Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından olan İzmir’in düşman işgalinden kurtarılması, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı en önemli günlerden biridir. Bu anlamlı günde, Türk Hava Kuvvetleri’nin üstün performansının halka gösterilmemesi, milli şuurumuza ve askeri motivasyonumuza gölge düşürmüştür. Tüm ulusun gözü önünde sembolize edilen bu zafer havasının yaşanmaması büyük bir eksikliktir. Savunma harcamalarında bekamızı ve güvenliğimizi etkilemeyecek kalemlerde tasarruf yapılması gerektiği bir gerçektir. Ancak bu tasarruflar, milli ve manevi değerlerimizin, gençlerimizin havacılığa ilgisinin ve halkımızın havacılık sevgisinin göz ardı edilmesine neden olmamalıdır. Aksi takdirde, kısa vadeli ekonomik çıkarlar uğruna, milletimizin moralini ve motivasyonunu önemli ölçüde zedeleyebilir.”