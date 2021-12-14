CHP’den turist itirazı: Bulgarları da sayıyor musunuz?

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İspanya’nın 2021’in 10’uncu ayına kadar 24.8 milyon kişiyi ağırladığını kaydeden Budak, “Türkiye, 21 milyon kişiyi ağırlamış. ‘Vatandaşlar ve gurbetçiler de bunu içinde’ derse o zaman ben başka bir şey söylerim: Bulgaristan’dan girenleri de turist sayıyor musunuz?” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda dün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bütçeleri görüşüldü. CHP adına kürsüye çıkan Budak, Bakan Ersoy’un sunduğu turizm rakamlarını eleştirdi. Bir ay içinde turizm bütçesinin yerle bir olduğunu savunan Budak, şunları aktardı:

İSPANYA’DAN FAZLA TURİST

“Turizm Bakanı, Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada ‘Türkiye turizm tarihinde, ilk kez İspanya’dan daha fazla turist aldı. İspanya’da tek konu Türkiye biliyor musunuz? Turizm çevresinde , nasıl yapıyor bu adamlar bu işi, diyorlar’ diyor. Turizm Bakanı da gelmiş komisyonda bize hava atıyor. Şimdi, aslına bakarsak işin, İspanya 2021 yılının 10’uncu ayına kadar 24,8 milyon kişiyi ağırlamış, Türkiye, bu TÜİK rakamları, 21 milyon kişiyi ağırlamış. Ne diyordu: ‘İspanya bizi kıskanıyor’. Ha, ‘Vatandaşlar ve gurbetçiler de bunun içinde’ derse o zaman ben başka bir şey söylerim: Bulgaristan’dan girenleri de turist sayıyor musunuz? İran sınırından girip ucuz Türk mallarını neredeyse yağmalayan insanları da turist sayıyor musunuz?

RAKAM 615 DOLARA DÜŞÜYOR

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İkinci iddia da şu, şöyle demiş Sayın Turizm Bakanı, ‘16,8 milyar dolar kazanç elde ettiğimizden varsayarak yola çıkıyorum, bu rakamları da TÜİK’ten alıyorum, 830 dolar ortalama gelir elde ettik.’ TÜİK veriyor tabii bu rakamı ama eğer ‘Gurbetçileri de ben bu rakamın içine alıyorum’ diyorsanız, rakam 615 dolara düşüyor; eğer almıyorsanız 830 doları nasıl buldunuz, biz bunu merak ediyoruz."