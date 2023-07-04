CHP’den TÜİK’e enflasyon tepkisi

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Öztrak, haziran ayı enflasyonunun çok önemli olduğunu belirterek, “İlk 6 aylık enflasyon belli olduğunda, memurun, emeklinin, kamu işçisinin ücretine, enflasyonun telafisi için yapılacak artış da belli olacak” dedi. Öztrak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

(İsveç’te Kuran yakılması) Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu bir nefret suçudur. Bu saldırıya sessiz kalanları kınıyoruz.

(Bolu Belediye BaşkanıÖzcan’ın yürüyüşü) Yürümekle vakit harcayacağına Bolu’nun sorunlarını çözsün.

(Kılıçdaroğlu’nun tatiline eleştiriler) Genel Başkanımızın her biri kendi işinin gücünün sahibi olan aile fertleriyle kısa bir süre dinlenmesini eleştirmenin büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.