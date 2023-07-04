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CHP’den TÜİK’e enflasyon tepkisi

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#CHP#Faik Öztrak#TÜİK
CHP’den TÜİK’e enflasyon tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK’in bugün açıklanması beklenen enflasyon verilerinin ilanını 5 Temmuz’a ertelemesine tepki gösterdi.

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Öztrak, haziran ayı enflasyonunun çok önemli olduğunu belirterek, “İlk 6 aylık enflasyon belli olduğunda, memurun, emeklinin, kamu işçisinin ücretine, enflasyonun telafisi için yapılacak artış da belli olacak” dedi. Öztrak basın toplantısında özetle şunları söyledi:  

(İsveç’te Kuran yakılması) Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu bir nefret suçudur. Bu saldırıya sessiz kalanları kınıyoruz.

(Bolu Belediye BaşkanıÖzcan’ın yürüyüşü) Yürümekle vakit harcayacağına Bolu’nun sorunlarını çözsün.

(Kılıçdaroğlu’nun tatiline eleştiriler) Genel Başkanımızın her biri kendi işinin gücünün sahibi olan aile fertleriyle kısa bir süre dinlenmesini eleştirmenin büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. 

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#CHP#Faik Öztrak#TÜİK

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