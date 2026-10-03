CHP’den tepki: Kişiye göre hukuk olmaz

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Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çankaya Belediyesi dosyasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle dün İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatmasına CHP’den tepki geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez. Dün Mersin’de dile getirdiğimiz itiraz bugün Eyüpsultan’da da geçerlidir: Adalet herkese aynı şekilde uygulanmalıdır. Kişiye göre hukuk olmaz. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen hakkındaki süreci yakından takip ediyoruz” dedi.