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CHP’den tepki: Kişiye göre hukuk olmaz

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#CHP Tepkisi#Yolsuzluk Soruşturması#Çankaya Belediyesi
CHP’den tepki: Kişiye göre hukuk olmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00

Çankaya Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut da tutuklanmıştı.

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Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çankaya Belediyesi dosyasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle dün İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatmasına CHP’den tepki geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada “Hukuk, isimlere ve siyasi kimliklere göre farklı işletilemez. Dün Mersin’de dile getirdiğimiz itiraz bugün Eyüpsultan’da da geçerlidir: Adalet herkese aynı şekilde uygulanmalıdır. Kişiye göre hukuk olmaz. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen hakkındaki süreci yakından takip ediyoruz” dedi.              

 

 

 

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#CHP Tepkisi#Yolsuzluk Soruşturması#Çankaya Belediyesi

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