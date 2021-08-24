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ANKARA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den teklif: Eren ve Şahin’e Devlet Şeref Madalyası verilsin

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CHP’den teklif: Eren ve Şahin’e Devlet Şeref Madalyası verilsin

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, güvenlik güçlerine yardımcı olurken teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen Eren Bülbül ile Marmaris’te orman yangınında gönüllü olarak orman işçilerine su taşırken kaza geçirip hayatını kaybeden Şahin Akdemir’e Devlet Şeref Madalyası verilmesini önerdi.

Arık, verdiği yasa teklifinin gerekçesinde şöyle dedi:

‘TAKDİR EDİLMEKLE KALMAMALI’

“Daha 15 yaşında iken bölücü terör örgütü ile mücadele eden silahlı kuvvetlerimize yardımcı olan ve çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül ile Muğla/Marmaris İçmeler Mahallesi’nde orman yangınına müdahaleye gönüllü olarak katılan ve geçirdiği kaza sonucu şehit olan Şahin Akdemir’in örnek davranışları da sadece takdir edilmekle kalmamalı her iki kahramanımıza da; Türkiye Cumhuriyeti’nin bekâsı, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilen Devlet Şeref Madalyası verilmelidir.” ◊ ANKARA

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