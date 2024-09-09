CHP’den teğmenler açıklaması: Safiyane bir gösteri

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CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu dün yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

GELENEKSEL RİTÜEL

“Bu faaliyet, yıllardır devam eden bir ritüel. Sayın Cumhurbaşkanı’nın başbakan olduğu dönemde de yapıldı, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yapıldı. Bu ritüel, resmi törenden sonra yapılıyor. Yani resmi töreni bozup, disiplin bozucu bir hareket değil.

EN ADİL SONUÇ ALINACAKTIR

Şu anda MSB bir inceleme yapıyor. Ben, TSK’nın bağrından çıkmış, yıllarca komuta etmiş, başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere, yetkili komutanlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Dolayısıyla adil, Atatürkçü, Türk milletini tatmin edecek bir sonucun çıkacağına da inanıyorum. 5 yıl Harp Okulu’nda eğitim görmüş, okula alınırken, okul sırasında her şeyleri didik didik incelenmiş, Milli Savunma Üniversitesi kuruluşunun emrinde bulunan öğrencilerin zaten başka bir yasadışı oluşum, fikir, düşünce içinde olmaları mümkün değil. Safiyane o günün heyecanıyla yapılan bir gösteri. Dolayısıyla ben en adil, en uygun neticenin alınacağını değerlendiriyorum. Bu teğmenler altı ay sonra Irak’ta, Suriye’de namlu ucunda görev yapacaklar şehadeti göze alarak. ”