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Gündem
Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

CHP'den TBMM'de '15 Temmuz' anması

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CHP'den TBMM'de '15 Temmuz' anması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde TBMM 15 Temmuz Anıtı'na karanfil bıraktı. Özel, "Bir kez daha demokrasinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

CHP'li Özel ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz'un darbe girişiminin yıl dönümünde TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda bir araya geldi. Özel ve milletvekilleri, anıta karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Özel, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "5 yıl önce Meclis’in kapalı olduğu bir akşamda, milletimizin, ülkemizin, siyasi partilerin hep birlikte püskürttüğü bir darbe girişimiyle karşılaştık. Bu darbe girişiminden haberdar olduğumuz anda, partimizin Ankara'da bulunan bütün milletvekilleri genel merkezde bir araya geldi. Cumhuriyeti kuran, Meclis’i açan partinin her darbenin öncelikli hedefi olan Meclis’e sahip çıkmasının en doğru yaklaşım olacağını kararlaştırdık. Meclis'e geldik. Diğer siyasi partilerdeki mevkidaşlarımızla kurduğumuz irtibat, Meclis’te olağanüstü bir oturum gerçekleştirme konusunda mutabakata dönüştü. İrtibat kuramadığımız, İstanbul'a doğru havada olan genel başkanımız yere indiğinde, düşüncemizi ifade ettiğimizde, kendisinin de ilk fırsatta Meclis'e geleceğini, demokrasinin yanında saf tutacağımızı bildirdi" dedi.

Özel, her türlü darbeye karşı olduklarını vurgulayarak, "O gün Meclis'te birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha demokrasinin yanında olduğumuzu, bundan sonra da milli iradeyi hiçe sayan, ona itiraz eden, direnen ve milli irade ve demokrasi dışı çabaya yeltenenlerin karşısında dimdik duracağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

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