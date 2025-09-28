CHP’den TBMM’de 1 Ekim boykotu

Haberin Devamı

CHP’de 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın ardından dün Parti Meclisi (PM) toplandı. CHP Lideri Özel, PM’ye MYK listesini sundu. PM kararlarını açıklayan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “Özel’in önerisi ve PM’nin güvenoyuyla kurultay öncesinde görev yapan MYK üyelerinin aynı görevlerinde devam etmeleri kararı alındı” dedi. Partilerinin 1 Ekim’e ilişkin tutumunu da açıklayan Yücel, şunları söyledi:

BU ORTAMDA KARŞILAMAYIZ

“1 Ekim’de TBMM açılacak. Merak edilen konu, Meclis açılışına CHP grubunun katılıp katılmayacağı. Geçtiğimiz yasama dönemi açılışında CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının verdiği sorumlulukla ve özgüvenle hareket ettik. Meclis açılışında Cumhurbaşkanı, Genel Kurul salonuna girdiğinde kendisini ayakta karşıladık. Biz Türkiye’nin birinci partisi olmanın verdiği sorumlulukla pozitif siyaset izledik. Çünkü Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorduk, hâlâ da ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bugün millet iradesi 188 gündür tutsak. Bugün CHP’li 17 belediye başkanı, 1 parti meclisi üyemiz, geçmiş dönem milletvekilimiz ve yüzlerce bürokrat ve çalışma arkadaşları tutsak. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılarız. Zira bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız. Ancak elbette ki milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak.”

RESEPSİYONA KATILIM

Yücel’in açıklamasına göre CHP grubu, Erdoğan’ın özel oturumdaki konuşmasını dinlemeyecek. Ancak CHP’li yöneticilerin, 1 Ekim’de Atatürk Anıtı’ndaki törene katılmaları bekleniyor. CHP yönetimi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde akşam yapılacak resepsiyona katılımı da milletvekillerinin bireysel tercihlerine bıraktı. CHP’li milletvekillerinin özel oturumda Kurtulmuş’un açış konuşması sırasında salonda bulunmaları, Erdoğan’ın girişinden önce ise ayrılmaları öngörülüyor.

‘GÖLGE KABİNE’YLE DEVAM

PM’nin kararı uyarınca CHP’de “Gölge Kabine” kabul edilen 16 parti yetkilisinin görevleri devam edecek. Devam eden MYK üyelerinin görevleri ise şöyle:

Özgür Özel–Genel Başkan

Selin Sayek Böke–Genel Sekreter

Ensar Aytekin–Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gül Çiftci Binici–Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat–İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek–Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut–Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel–Parti Sözcüsü