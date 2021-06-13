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Gündem
Ceyhun ÖZER/DHA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den tarım işçilerinin çadırına ziyaret

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CHP’den tarım işçilerinin çadırına ziyaret

Adana'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ceyhan’da coşkuyla karşılandı.

Körkuyu Mahallesi’nde geçici çadırlardaki tarım işçilerini ziyaret eden Nazlıaka, başarılı çalışmaları ve yardıma muhtaçlara gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Erdem’e teşekkür etti. Tarım işçilerinin taleplerini dinleyerek çocuklara hediye veren Nazlıaka, zor koşullarda yaşayan emekçileri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Atatürk Kent Meydanı’nda da ‘Kadın Eli Ekibi’ ve partilileri tarafından karşılanan Nazlıaka, Başkan Hülya Erdem, Adana İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin, Kadın Kolları MYK Üyeleri, CHP ilçe kadın kolları başkanlarıyla halay çekti.

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