CHP’den süt uyarısı

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Öztrak, dünkü basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Çiğ süt fiyatını 7.5 liraya sabitlediler. Mazot ve yem fiyatları aldı başını gidiyor. Bu beceriksizler yüzünden en az 1 milyon damızlık ve süt ineği kesime gönderilmiş. Bunu şimdi yerine koymaya kalksak ihtiyaç duyulan kaynak 42 milyar lira. Tabii alacak hayvan, bunlara bakacak besiciyi bulabilirsen.

İÇECEK SÜT BULAMAYIZ

Buradan uyarıyoruz, besiciyi Nebati Bakan’a teslim edip böyle giderseniz market raflarında içecek süt, yenecek peynir, ekmeğimize sürülecek tereyağı bile bulamayacağız. Elin buğdayına, arpasına, mercimeğine muhtaç kalacağız. Bunun telafisi yok.”