CHP’den Suriye mesajı: Barış en çok Türkiye’ye fayda getirir

CHP’nin önceki gün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesinde, Suriye’de sağlanacak kalıcı barışın en çok Türkiye’ye fayda getireceğine dikkat çekildi. Türkiye’nin müzakereden ve diplomasiden yana tutum alıp, sorunların çatışmasız biçimde çözülmesi ve sivillerin korunması için inisiyatif ortaya koyması gerektiği de vurgulanan bildirgede, “Bunun için Suriye’de toprak bütünlüğü temelinde tüm kesimlerin dahil edildiği demokratik ve kapsayıcı bir yönetimin oluşturulması gerekmektedir. Bu aynı zamanda ülkemizdeki sığınmacıların geri dönüşünü de hızlandıracaktır” denildi.

RAPOR MESAJI

Bildirgede süreç komisyonuna ilişkin de “Tüm saldırılara karşın partimiz toplumsal barış için katkı sunmaya, Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye’deki tüm sorunların demokrasi ve hukuk temelinde çözümü için çalışmaya devam etmektedir. Partimiz hazırlanacak raporda terörün sonlandırılmasına ilişkin çalışmalarla birlikte demokratikleşme adımlarına da yer verilmesinin önemini hatırlatmaktadır. Silah bırakmaya ilişkin düzenlemelerin yanında hukuk devleti ve demokrasiye ilişkin güçlü bir siyasi iradenin ortaya konulması kuşkusuz hem sürece katkı sağlayacak hem de toplumun Meclis’e ve sürece güvenini tesis ederek kalıcı bir toplumsal barışın yolunu açacaktır” mesajı verildi. Bildirgede, “uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın ağır ihlali” olarak nitelenen Venezuela’da yaşanan gelişmelerin, “otoriterliğin ve demokrasiden uzaklaşmanın bir ülke için ne ölçüde kırılganlık yaratacağını ortaya koyduğu” da savunuldu.

Ülke genelindeki mitinglerin devam edeceği de kaydedilen bildirgede “Partimiz erken seçim sandığını getirme mücadelesini sürdürecektir” denildi.

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ

CHP Lideri Özel, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemeye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Sokakta ve Meclis’teki tepkiler üzerine emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69.5 milyar lira olmasından yüksünüyorlar” diyen Özel, şöyle dedi: “Peki bu milletin parası nereye harcanıyor? Bu kaynağın 3.5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar. 11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar. 36 katını (2.5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar. 39 katını (2.7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar. Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok. Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok. Ey Erdoğan; 2026’da geçim yoksa, seçim var! CHP emeklinin yanındadır. Meclis’te nöbete devam, mücadeleye devam!”