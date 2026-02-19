×
Gündem Haberleri

CHP’den ‘Su Kurulu’

CHP’den ‘Su Kurulu’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:00

YAZ aylarında bazı büyükşehirlerde yaşanan su sıkıntısının ardından harekete geçen CHP, “Su Kurulu” kurdu.

CHP’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de giderek derinleşen su stresi ve iklim krizinin etkilerinin, su kaynaklarının bilimsel, katılımcı ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesini zorunlu hale getirdiği” belirtilerek şöyle denildi: “Su Kurulu, partimizin bütüncül su yönetimi yaklaşımını ortaya koymak, iktidara geldiğimizde su kaynaklarının nasıl yönetileceğine ilişkin politika çerçevesini hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kurul, su yönetimi alanında politika üretimi, mevzuat değişikliklerine ilişkin çalışmalar, kurumsal koordinasyon ve yerel yönetim uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi süreçlerinde partimizin ortak politika zemininin oluşturulmasına katkı sunacaktır.”     

 

