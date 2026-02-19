CHP’den ‘Su Kurulu’

Haberin Devamı

CHP’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de giderek derinleşen su stresi ve iklim krizinin etkilerinin, su kaynaklarının bilimsel, katılımcı ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesini zorunlu hale getirdiği” belirtilerek şöyle denildi: “Su Kurulu, partimizin bütüncül su yönetimi yaklaşımını ortaya koymak, iktidara geldiğimizde su kaynaklarının nasıl yönetileceğine ilişkin politika çerçevesini hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kurul, su yönetimi alanında politika üretimi, mevzuat değişikliklerine ilişkin çalışmalar, kurumsal koordinasyon ve yerel yönetim uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi süreçlerinde partimizin ortak politika zemininin oluşturulmasına katkı sunacaktır.”