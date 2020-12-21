CHP'den STK’lar için kayyım çıkışı

DEĞİŞTİRMEZLERSE DEFANS UYGULARIZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “İtirazımız, terörün finansmanın önlenmesi değil. Çünkü Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü FATF’ın talepleri bunlar. Yapılmasına hiçbir itirazımız olmaz. Ama terörün finansmanının önlenmesi böyle olmaz. İçine bir sürü şey serpiştirmişler. Derneklerle ilgili hükümler keyfi kullanılacak hususlar ve bu hususlar demokrasi kanallarını kapatmaya devam ediyorlar. Biz terörün finansmanına karşı çıkmıyoruz ama FATF’ın taleplerinin tamamının yapılmasını istiyoruz. Eğer bu şekliyle getirirlerse bu konuda defans gösteririz.”

GÜVEN SORUNUMUZ VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: “FATF’ın 40 tavsiyesi var ama birçoğu teklifte yer almıyor. Kitle imha silahları ile ilgili düzenleme yapıyoruz, tabii ki yapalım. Ama bu arada 2860 Sayılı Yardım Kanunu, Dernekler Kanunu gibi onların istemediği şeyleri de araya sokuşturuyor bunlar. Bunun yanında çıkartılması istenen bazı hükümler de teklifte yer almıyor. Karşı olmamızın asıl nedeni de o. Mesela tavsiyeler arasında 12. madde var. Burada siyasi nüfuz sahibi üst düzey yetkililer ve siyasi kişilerle ilgili para transferlerinin bildirilmesi lazım. Taleplerden biri bu ama bir türlü yapmıyorlar. Dernekler Kanunu ile ilgili düzenleme istenilenin dışında. ‘Dernekler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ilgili düzenlemeler yapın’ deniliyor ama bizimkiler İçişleri Bakanlığı’nın dernek başkanlarını görevden almasını, dernekleri feshetmesini getiriyor. Bu düzenlemelerin iyi niyetle uygulanacağı konusunda güven sorunumuz var.”

TÜSİAD DA DERNEK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: “Derneklere, sivil topluma kayyım atamak, faaliyetlerini kısıtlamak Anayasa’ya aykırıdır. Düzenleme bu haliyle uluslararası anlaşmalarla uyumu değil, tam tersine uyumsuzluğu arttıracak. Böylesine sınırsız bir yetkinin bir kişiye verilmesi sakıncalıdır. Geçmişte kendinize yakın hissettiğiniz dernek ve sivil toplum örgütlerinin gördüğü baskılardan şikâyet ederdiniz. Şimdi daha ağır baskı ve kısıtlamaları siz getiriyorsunuz. Türkiye’deki yüzlerce spor kulüplerinin büyüğünden küçüğüne kadar her biri birer dernek. TÜSİAD dediğimiz organizasyon aslında bir dernek. Şimdi bu derneklerin faaliyetlerini kısıtlayacak bu tür antidemokratik düzenlemelerin getirilmesi, gerçekten Türkiye’de sivil toplumun, dernekçiliğin gelişmesi açısından zararlı sonuçlar doğuracaktır.”