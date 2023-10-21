CHP’den ‘sokak hayvanları’ için kısırlaştırma önerisi

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CHP’li Ateş, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede sokak hayvanlarına yönelik sorunlara dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Çözümün hayvanların hapsedilmesi ve komşu şehir sınırlarına atılması olmadığı geçen zamanda acı biçimde görüldü. Sayısı 5 milyon olduğu tahmin edilen sahipsiz hayvanların belediyelerimizde eşzamanlı olarak kısırlaştırılmasıyla, sorunun iki - üç yıl gibi kısa bir süre içinde çözüme kavuşturulması mümkün. Barınakların sayısını artırmak yerine ülke çapında hızla kısırlaştırma seferberliği başlatalım. Çip sisteminin bakanlıkça sıkı takibi de çok önemli. Kötü bakımda ise belediyeler mutlaka cezalandırılmalı.

KOMŞUYU ÖRNEK GÖSTERDİ

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Avrupa’dan yedi örnek ülkeyi inceleyerek hazırladığı bir çalışma bulunuyor. Bizimle benzer sorunu yaşayan komşu Yunanistan, bir süre önce çıkardığı yasal düzenleme ile kısırlaştırma ve geri bırakma seferberliği başlatarak epeyce yol aldı.”