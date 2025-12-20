×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den ‘şikâyet’ tepkilerine yanıt

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Siyaset#Avrupa Sosyalist Partisi
CHP’den ‘şikâyet’ tepkilerine yanıt
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel’in Brüksel’de Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’ndaki sözlerine iktidardan gelen “Türkiye’yi şikâyet ettiği” eleştirilerine yanıt verdi.

Haberin Devamı

Emre düzenlediği basın toplantısında, Özel’in Türkiye’yi bir yönüyle “güvenlik sübapı” olarak görüp yaşananları görmezden gelen anlayışı eleştirdiğini belirterek, “Neymiş efendim, yurt dışında Türkiye’yi şikâyet etmişiz, Avrupa’dan yardım istiyormuşuz. Biz sırtımızı milletimize dayıyoruz. İlk seçimde de sırtımızı milletimize dayayarak iktidar olacağımıza inanıyoruz. CHP olarak bu topraklarda söylediğimiz doğruları her yerde söylemek zorundayız. Burada söylediğimiz doğruları Edirne’den sınırı geçince inkar edecek değiliz, böyle bir ikircikli tavrı kimse bizden beklemesin” diye konuştu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Siyaset#Avrupa Sosyalist Partisi

BAKMADAN GEÇME!