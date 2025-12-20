CHP’den ‘şikâyet’ tepkilerine yanıt

Haberin Devamı

Emre düzenlediği basın toplantısında, Özel’in Türkiye’yi bir yönüyle “güvenlik sübapı” olarak görüp yaşananları görmezden gelen anlayışı eleştirdiğini belirterek, “Neymiş efendim, yurt dışında Türkiye’yi şikâyet etmişiz, Avrupa’dan yardım istiyormuşuz. Biz sırtımızı milletimize dayıyoruz. İlk seçimde de sırtımızı milletimize dayayarak iktidar olacağımıza inanıyoruz. CHP olarak bu topraklarda söylediğimiz doğruları her yerde söylemek zorundayız. Burada söylediğimiz doğruları Edirne’den sınırı geçince inkar edecek değiliz, böyle bir ikircikli tavrı kimse bizden beklemesin” diye konuştu.