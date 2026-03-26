CHP’den savaşa karşı acil önlem paketi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısının ardından özetle şunları söyledi: “(İran’a ABD-İsrail saldırısı) Biz bu savaşa karşıyız. Kendi ülkelerinde siyaseten zor durumda olanlar, sıkışmış olan Trump ve Netanyahu ikilisinin bölgemizi kana bulamasına karşı duruyoruz. Bu kendini bilmez ikilinin Filistin, Gazze, Suriye, Lübnan ve çok sayıda komşu ülkeye yönelik saldırılarını cesaretle reddetmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye’nin şahısların değil, milletimizin menfaatlerini savunan, ülkenin menfaatlerini savunan, ilke ve prensiplere dayanan güçlü, kurumsal bir dış politika rotasına girmesini ve bu tutumuyla bölge ülkelerine de liderlik etmesini savunuyoruz. Bu savaşın tüm dünyaya, bölgemize ve özellikle ülkemizin kırılgan ekonomisine olumsuz etkileri endişe verici boyuta ulaşmıştır.

AKARYAKIT VE GÜBRE DESTEĞİ

Önlem alınmazsa, akaryakıta gelecek zamlarla enflasyon ve hayat pahalılığı daha da katlanacak. Bu nedenle akaryakıttaki yüzde 20’lik KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini öneriyoruz. Benzin ve motorinin ÖTV’sinin içindeki KDV’nin ise kalıcı olarak kaldırılmasını, vergiden vergi alan bu Türkiye’ye özgü tuhaf uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını öneriyoruz.

Çiftçilere kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim olanağı sunulmalı, faizsiz gübre ve akaryakıt kredileri sağlanmalı. Çiftçilerimizin kredi borçlarının faizleri silinmeli, ana paraları yapılandırılmalı, haciz işlemleri derhal durdurulmalı.

3 AYDA BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

Son gelişmelerin enflasyonda yaratacağı ek baskıya karşı asgari ücrette artışlar üç ayda bir gerçekleşmeli, memur ve emekli maaşlarında ek düzenlemeler yapılmalıdır. Sosyal yardım sistemine entegre, hane gelirine göre kademeli değişen nakit destek verilmelidir. Süreçten olumsuz etkilenen firmalar için acil KGF, kredi garanti fonu teminatlı kredi paketleri devreye alınarak işletme sermayeleri desteklenmelidir.

TURİZMDE SENARYO BAZLI HAZIRLIK

Savaş bölgesinde savaştan etkilenen bölgelere ihracat yapan KOBİ’ler için Eximbank finansman imkânları genişletilmeli, savaştan etkilenen esnaf için vergi indirimleri ve SGK teşvikleri sağlamalı. Küçük esnafa elektrik ve doğalgaz desteği sağlanmalı. Ulaşım sektöründeki esnafa akaryakıt desteği verilmeli. Turizmde senaryo bazlı hazırlık yapılmalı.

YERLİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTEMİZ ARTIRILMALI

Enerji güvenliğinin sağlanması için altyapı entegrasyonu oluşturulmalı, arz güvenliğinin takibi için alternatif tedarik hatları güçlendirilmeli, yerli, yenilenebilir enerji kapasitemiz artırılmalı. Orta koridorun etkinliği artırılmalı, alternatif ticaret ve ulaştırma koridorları güçlendirilmeli, komşu ülkelerle kriz koordinasyon mekanizmaları oluşturulmalı.”

SAVUNMAYA ETKİN DESTEK

Özgür Özel, konuşmasında savunma sanayi alanında da şunları söyledi: “Milletimizin ortak eseri olan savunma sanayimize etkin destek sağlanmalı, mevcut birikim hızla artırılmalı, milli savunma sanayimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına hızlı yanıt veren bir yapıya dönüştürülmelidir. Bu sektörde beyin göçünün önlenmesi için teşvik mekanizmalar oluşturulmalı, yurtdışındaki nitelikli insan kaynağı geri kazanılmalıdır. Özel sektör firmalarının uluslararası ihalelerde rekabet gücünü artırmak üzere devlet destekleri genişletilmeli, bilgi güvenliği, istihbarata karşı koyma ve kritik teknolojilerin korunması temel ilke olarak gözetilmelidir. Türkiye, ekonomisini savaşın ekonomik sonuçlarına karşı güçlendirmek için kamu yararı, şeffaflık ve verimlilik esaslı yeni bir bütçe anlayışı benimsemeli, kamu zararına yol açan tüm uygulamalara hızla son verilmelidir.”