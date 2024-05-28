CHP’den şartlı destek: Daha insani bir çözüm olmalı

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili konuştu. Yücel, “Sokak hayvanlarıyla ilgili bir sorun var, ne yazık ki insanlarımıza zaman zaman istenmeyen olaylar yaşatabiliyor, bir tehdit yaratabiliyorlar. Ancak bundan dolayı uyutulmaları, öldürülmeleri CHP’nin siyasetine ve devleti yönetme iddiasına aykırıdır. Daha insani, soruna çözüm odaklı yaklaşan bir yaklaşım ve yasa teklifi CHP’nin desteğini görecektir” diye konuştu.

FON KURULSUN

Önceki dönem Meclis’te oluşturulan Araştırma Komisyonu’nun raporundaki “hayvan hakları fonu” önerisini de anımsatan Yücel, “Oluşturulacak bu fondan hem barınak kurulması hem de kısırlaştırma ve benzer harcamaların karşılanması konusunda bir mutabakat olmuştu. Bu yönde bir çözüm önerisi getirilmesi tüm partilerin desteğini görecektir” dedi.

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BAHÇELİ’YE YANIT:CİDDİYE ALMIYORUZ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelttiği sorulara sert tepki gösteren Yücel, “Bahçeli’nin sorularını ciddiye dahi almıyoruz, cevap vermeyi kendimize zul addediyoruz. Sayın Devlet Bahçeli’ye de tavsiyemiz, Sinan Ateş davasının örtbas edilmesine alet olmamasıdır” diye konuştu.