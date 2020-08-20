CHP’den salgına karşı şeffaflık çağrısı

Özel dün yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Israrla Sağlık Bakanlığı vakalara ilişkin il, yaş grubu, meslek dağılımı gibi kritik verileri gizlemektedir. Yine yurtdışı uçuşların yeniden başlamasının vaka sayılarının artmasına etkisi konusunda bir açıklama yapılmamaktadır.

Aktif hasta sayısının 13 bine yaklaştığı ve giderek arttığı bir ortamda, ekonomik gerekçelerle risk altında çalışmaya devam eden meslek grupları için önlem almayarak tüm sorumluluk vatandaşların üzerine atılamaz. Bu yöntemle bu tablonun iyileşmesi mümkün değildir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı vakit kaybetmeksizin durumun ciddiyetine uygun önlemler almak zorundadır.”