CHP’den ‘sahte diploma’ sorusu

Bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) seslenen Öztrak, “Tecrübeli bankacıları bir telefonla işten attıran BDDK yönetimi bu arada ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kurumlardaki ve kurallardaki çöküş devlet krizini derinleştiriyor” dedi. Öztrak toplantıda özetle şunları söyledi:

(Kılıçdaroğlu’nun Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Seval Türkeş’i ziyareti) Bu ziyareti eleştirenler Yunus’un, Mevlânâ’nın, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve Ahi Evran’ın öğretilerini anlamayanlardır. Sayın Genel Başkanımız insani bir ziyaret gerçekleştirmiştir ve bu topraklarda ayrışmayı, kutuplaşmayı, kavgayı bitirmeye, milletimize huzuru ve barışı getirmeye kararlıdır.

BELEDİYELERİMİZ HİZMETE DEVAM EDECEK

(Sayıştay’ın belediye raporu) Sayıştay, belediyelerde atamadan taşıt alımına kadar birçok konuda yolsuzluk ve usulsüzlük tespit etmiş. Acaba bu raporlarda Serik’de bir belediye başkanının kendisinden önceki belediye başkanının 500 bin TL rüşvet aldığını açıkladığında ne yapıldığı var mı? İstanbul Belediyesi ile ilgili iddialara bakıyorsunuz; vatandaşa süt dağıtmış, annelere toplu taşıma hizmetini ücretsiz vermiş, eğitim destekleri vermiş. Ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimiz Genel Başkanımızın da talimatıyla üstün kamu yararı bulunan hizmetlerine devam edecekler.

(Osman Öcalan’ın ‘Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüştüğüne’ ilişkin iddiası) Osman Öcalan yeniden ortaya çıkmışsa anlaşılan ufukta seçim var.”

YERLİKAYA’DAN DİPLOMA YANITI: SEN İSPATLA

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi Hamza Yerlikaya, lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un konuyla ilgili açıklamalarına Twitter’dan yanıt veren Yerlikaya, “Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan. Ben siyaseti bırakmaya hazırım, sen hazır mısın? Ses ver” dedi.

ÖZKOÇ’UN MESAJI

Yerlikaya’ya Twitter’dan videolu yanıt veren Özkoç ise şunları söyledi: “Sahte diplomayı alıp Gazi Üniversitesi Spor Okulu’na kayıt yaptırdın mı? Bundan dolayı mahkemeye verildin mi? İşte mahkeme kayıtların, suçlu bulundun. Sen sahtekârlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun, Cumhurbaşkanı danışmanı oluyorsun, Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğine atanıp milyonlarca lira para alabiliyorsun, hâlâ bakan yardımcılığı görevini sürdürebiliyorsun? Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin.”

‘İŞTE DİPLOMA’

Yerlikaya da Özkoç’a yanıt vererek Twitter’dan lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotoğraflarını paylaştı.



