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CHP’den SADAT’a suç duyurusu

#SADAT#CHP#Suç Duyurusu
CHP’den SADAT’a suç duyurusu

CHP, son günlerde seçim güvenliği tartışmalarıyla gündeme gelen SADAT hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca tarafından dün savcılığa iletilen suç duyurusu dilekçesinde SADAT’a, “Anayasayı ihlal, yasama organına, hükümete, anayasal düzene ve devletin egemenliğine karşı suç işlemek için silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, terörle mücadele ile ateşli silahlar yasasına muhalefet” suçlamalarında bulunuldu.

Tezcan, suç duyurusunun ardından, “İnternet sitelerinde de gayri nizami harp ve terör eğitimi verdiklerini ikrar etmektedirler. Verdikleri kurs sonunda mezun olanların sabotaj, bombalama, terör gibi yetenekleri kazandıklarını açıkça deklare eden bir suç örgütü ile karşı karşıyayız” dedi.

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#SADAT#CHP#Suç Duyurusu

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