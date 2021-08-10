CHP’den ‘rezervasyonu iptal etmeyin’ çağrısı

Öztrak, Afgan mültecilerle ilgili hükümeti uyardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de bir çağrıda bulunan Öztrak, MYK toplantısı sonrası özetle şu açıklamaları yaptı: “Ormanlarımız, alevlere teslim oldu. Beceriksizlikle, liyakatsizlikle, sorumsuzlukla alevlere teslim edildi. 20 yılda yenilenen orman alanını, 10 günde yok etmeyelim. Ettiklerinizi de yeniden yapın.

AFGAN HAPİSHANE KAÇKINLARI

(Afgan mülteciler) Sınır sınırlıktan çıktı, kevgire döndü. Sınır hani milletin namusuydu? Afgan erkeklerinden oluşan taburlar, ellerinde tek bir çanta bile olmadan, akın akın Türkiye’yi istila ediyor. Serbest kalan Afgan mahkumlar şehirlerimize dayanırsa ne yapacaksınız? Erdoğan, ‘Mültecileri almaya devam edeceğiz’ diyor.



Sabah akşam, ‘beka’ diyen Sayın Bahçeli’ye de sormak istiyoruz. Ortağınız Türkiye’nin en önemli beka meselesinde, milletimizi sırtından hançerliyor. Ama sizden gık çıkmıyor. Bu içinize siniyor mu? Sessiz kalmak, suça iştiraktir.

MEHMET ŞİMŞEK’İN ADAYLIĞI İDDİASI

Yeni bir suni gündem harekatı yaratmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin.”

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