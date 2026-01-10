CHP’den ‘Phuket’ kısıtlaması

Haberin Devamı

Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla gönderilen genelgeyle, resmi ve özel nedenlerle yapılacak yurtdışı programların Genel Merkez’e bildirilip onay alınması gerektiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, “İş yavaşlatma, grev veya benzeri çalışma düzenini etkileyen sorunlar yaşayan belediyelerin, söz konusu durumlar devam ettiği sürece yurtdışı ziyaret izni başvurusunda bulunmamaları, yurtdışı ziyaret izin başvurularında, belediye personeline herhangi bir borcun bulunmamasına azami özen gösterilmesi, belediye başkanlarının yurtdışı programlarına aile bireyleri veya diğer misafirlerin katılması hâlinde, bu kişilere ait uçak, konaklama ve diğer tüm masrafların belediye bütçesinden kesinlikle karşılanmaması, hususlarına titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir” denilen genelgede, zorunlu olmadıkça yurtdışı programı yapılmaması da istendi. İşçilerinin maaşlarını düzgün alamadıkları gerekçesiyle greve başladıkları dönemde İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’ndaki tatili tartışma konusu olmuştu.