CHP’den ‘Parlamenter sisteme dönüş’ ilkeleri

Yeni anayasa tartışmaları sürerken CHP, güçlendirilmiş parlamenter sistem için yeni bir anayasa önerisi hazırlamak yerine, birlikte hareket ettiği İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle birlikte yeni sistemin ilkelerini hazırladı. CHP bu ilkelerde uzlaşmayı amaçlıyor.

YENİDEN BAŞBAKANLIK

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında CHP’li hukukçulardan oluşan bir komisyon metin hazırladı. CHP’nin hazırladığı güçlü parlamenter sisteme geçiş taslağının ana hatları şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı temsil makamı olacak, görev ve yetkileri sınırlandırılacak ve görev süresi sınırlı olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın yapacağı işlemler, anayasada kesin şekilde belirlenecek.

- Başbakanlık makamı yeniden getirilecek, bakanlar seçilmişler arasından belirlenecek ve bakanlar Meclis’e karşı sorumlu olacak. Hükümeti düşürmek zorlaştırılacak.

- TBMM siyasi güç merkezi olacak. Temsilde adalet sağlanacak, seçim barajı kaldırılacak, milletvekillerinin denetim yetkisi yeniden verilecek. Kesin hesap komisyonu kurulacak.

- Siyasi Partiler Yasası, yeni sisteme uygun hale getirilirken, siyasi ahlak yasası yapılacak. Mevzuat, darbe hukukundan arındırılacak.

- Hâkimler Savcılar Kurulu, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ayrılacak. Duruşmalarda iddia ve savunma makamları eşit olacak. Anayasa Mahkemesi organlar arası uyuşmazlıklara da bakacak. Yargıtay ve Danıştay yüksek kurulları tarafından üyeleri belirlenecek Adalet Yüksek Kurulu oluşturulacak.

- Doğanın korunması için sadece çevre ihlallerine bakan mahkemeler kurulacak.

- Yasalar, basın ve ifade özgürlüğünü sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

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