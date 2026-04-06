CHP'den Özkan Yalım’a ihraç talebi

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla tutuklanan ve parti üyeliği askıya alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini açıklarken şöyle dedi: “CHP olarak en son yaptığımız MYK toplantısında, Uşak Belediyesi’ne operasyon ve belediye başkanımızın gözaltına alınması ve o anlardan itibaren mahrem kalması gereken görüntülerin paylaşılması sonrasında MYK’de bir disiplin işlemi başlatılmasında oybirliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda iki parti meclisi üyesi arkadaşımız görevlendirildi. Cezaevinde Özkan Yalım dinlendi. Kendisi ile ilgili tüm belgeler, tutanaklar incelendi ve bir rapor olarak Genel Sekreterliğimize sunuldu. Bu rapora baktığımız zaman o günkü MYK kararında bir değişiklik olmamasına ve Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemli olarak ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiş oldu.”

Emre, Ankara’da bir otel odasında gözaltına alınırken yanında 21 yaşında belediyede çalışan bir sevgilisinin olduğu öne sürülen Yalım için “Pazartesi (bugün) günü itibariyle de dosyası kurulun önünde olacaktır” dedi.

İMAMOĞLU’NA TECRİT

Zeynel Emre basın toplantısında ayrıca “Şu anda Sayın İmamoğlu’na yönelik bir tecrit uygulaması vardır. Kendisinin düşüncelerinin, konuşmalarının her türlü kısıtlanmasının ötesinde sosyal medya hesaplarının, resimlerinin yasaklanmasının ötesinde, bu kez de milletvekillerine yönelik İmamoğlu’yla ilgili bir görüş yasağı söz konusudur” dedi.