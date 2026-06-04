CHP’den Özkan Yalım açıklaması: Affettik diye bir şey yok

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Polat, partisinin YDK toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan Yalım'ın ihracının iptali tartışmalarına yönelik konuşan Polat, şunları kaydetti:

"Bizden önceki yok hükmünde sayılan arkadaşlarımız, bu arkadaşımızla ilgili bir karar vermişler. Eğer CHP MYK'sı bizim gönderdiğimiz kararı işleme alırsa, ahlaki sorunları olan tüm arkadaşlarımızın tekrardan dosyalarını geçireceğiz. Özkan Yalım, 28 Nisan'da Silivri Cezaevi'nden partimize bir istifa dilekçesi vermiş. Partimiz bu istifa dilekçesini 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kaydına almış, 2 Mayıs'ta karar verilmiş. O dönemdeki arkadaşlarımız Özkan Yalım'ı ihraç etmekte gecikmişler. İstifa etmiş birini tekrardan ihraç etmişler. Dolayısıyla istifa etmiş bir adamdan bahsediyorlar. CHP, Sayın Genel Başkanı'nın 'arınma ve CHP'nin tekrar ahlaki üstünlük noktasına dönmesiyle' ilgili açıklamalarının CHP YDK'sı arkasındadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Özkan Yalım'ı affettik diye bir şey yok. İstifa etmiş bir adama sonradan bir işlem tesis edilmiş. Dolayısıyla bizim açımızdan polemiğe kapalı bir konudur Özkan Yalım."