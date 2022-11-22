CHP'den Operasyona tam destek

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk Silahlı Kuvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye operasyonları için, “TSK’nın terörle mücadelesi meşrudur, destekliyoruz” dedi. Öztrak, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TERÖR İNSANLIK SUÇU

“Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini ve terör örgütünü lanetliyoruz. TSK’nın teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerin sırtından kendisine oy devşirmek isteyen varsa bunun adı da siyaset değildir. Irak ve Suriye’de Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.

RABİA’YI GÖMÜVERDİ

Erdoğan giderayak diline dış politikada bir ‘sil baştan’ sözü doladı. Suriye Devlet Başkanı Esad’la ilişkilerin ‘Haziran seçiminden sonra sil baştan’ ele alınabileceğini söylemişti. Dün de ‘Katil Sisi’, ‘Zalim Sisi’, ‘Darbeci Sisi’ dediği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile ‘sil baştan’ yaptı. Televizyonlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağladığı, dört parmak yapıp meydanlarda selamlattığı Rabia’yı dün Katar topraklarına gömüverdi. Siyasetçi sonradan yeme ihtimaline karşı sözlerinin yumuşak ve tatlı olmasına dikkat etmelidir. Mısır, Suriye, bölgeyle ilişkilerimiz hızla normalleştirilmelidir.

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DİPLOMASİ DE ÖNEM KAZANIYOR

Erdoğan ‘Sil baştan’ deyince bu milletin çektiği onca acı, katlandığı onca maliyet ne yazık ki silinmiyor. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Namus bildiğimiz hudutlarımız yolgeçen hanı oldu. Teröristlerin isimleri bile Suriyelileşti. Bu süreçte yüzlerce askerimizi Suriye’de şehit verdik. Vatandaşlarımız canını yitirdi. Bu şehitler, bu canlar Erdoğan ‘Sil baştan’ deyince geri gelecek mi? Hayır gelmeyecek. Bugün yine Mehmetçiğimiz, Erdoğan’ın hatalarını telafi etmek için canını ortaya koyuyor. Hem karada hem havada operasyon üstüne operasyon yapıyor. Dualarımız Mehmetçiğimizle. Askeri harekâtın yanında diplomasi de önem kazanıyor.”