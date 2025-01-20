CHP’den olağanüstü İstanbul toplantısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığında düzenlenen olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısına katıldı. Özel, partisinin Sarıyer’deki il başkanlığında düzenlenen olağanüstü PM toplantısında milletvekilleri ve parti yönetimiyle bir araya geldi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediyeye yönelik başlatılan soruşturma ile emekliler ve asgari ücretlilerin sorunlarının yanı sıra ekonomik sorunlar gibi gündem maddelerinin konuşulduğu olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı bittikten sonra Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.

SANDIKTA ÖDEYECEK

CHP PM toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, özetle şöyle konuştu: “AK Parti iktidarı artık siyasi parti olmaktan çıkmış adeta siyasi mafya gibi hareket etmektedir. Önce Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’ta başlatılan ardından Tunceli Ovacık Belediyemize uzanan sonrasında en güzide ilçelerinden Beşiktaş’ta yürütülen süreç bunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha turbun büyüğü heybede diyorsa, ‘Ben hukuk tanımam, yargı elimde, istediğim belediye başkanınızı görevden alırım’ demektir. Bu hukuk dışı sürecin bedelini, ülkenin birinci partisini tehdit etmenin bedelini sandık geldiğinde AK Parti en ağır şekilde ödeyecektir. CHP iktidarında hukuksuz kararların hesabı tek tek sorulacak ve bu kanunsuz emirlere uyanlar, altında imzası olanlar her kanunsuz emrin ve kararın hesabını yargıya verecektir.”

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ÖZEL’DEN DİNK MESAJI: SAYGIYLA ANIYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülmesinin 18’inci yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i andı. Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Herkesin bildiği ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir sürecin sonunda yitirdiğimiz Hrant Dink’i katlinin 18’inci yılında saygıyla anıyorum. Katliama giden süreçteki tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız” dedi.