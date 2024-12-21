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CHP’den o barınağa teftiş

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#CHP#Gökan Zeybek#Mamak Belediyesi
CHP’den o barınağa teftiş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, parçalanmış sokak köpekleri görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca hayvanseverleri ayağa kaldıran Mamak Belediyesi’nin hayvan barınağını teftişe gitti.

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Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu ile birlikte gittiği barınakta Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’den de bilgi alan Zeybek, Genel Başkan Özgür Özel’in bu konuda çok hassas olduğunu belirterek, barınağın fiziki şartlarının öncelikli olarak hızlı bir şekilde düzeltileceğini söyledi. Barınaklarda çalışacak personelin işinde uzman ve hayvansever olması gerektiğine dikkat çeken Zeybek, zaman içinde personelin eğitiminden, barınak yapılarına kadar hızlı bir şekilde aksiyon alarak dönüştürme işlemi yapacaklarını bildirdi. Teknik olarak iyi şekilde tasarlanmış barınakları tüm CHP belediyelerinde yaygınlaştıracaklarını ifade eden Zeybek şunları söyledi:

‘YANLIŞLAR DÜZELECEK’

“İyi örnekleri çoğaltacağız. Artık kapalı, ışık ve hava almayan, toprakla temas etmeyen yerlerde sokak hayvanlarının barınmasına izin vermeyeceğiz. Yanlış örnekler ve olaylar yaşanmış olabilir. Biz bu yanlışların düzeltilmesi tarafındayız. Her bir eleştiriden ders çıkarmalıyız.”

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Başkan Şahin de bir daha aynı durumun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, ihmali olanların görevden alındığını söyledi.

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#CHP#Gökan Zeybek#Mamak Belediyesi

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