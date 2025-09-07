CHP’den ‘Mutlak Butlan’ hamlesi... ‘Kayyum ancak 6 gün durabilir’

Haberin Devamı

15 Eylül’deki kurultay davasında ‘mutlak butlan’ kararının çıkma olasılığına karşı CHP’den önceki gece yarısı önemli bir hamle geldi. 900’ün üzerinde delege imzasıyla 21 Eylül için Olağanüstü Kurultay kararı alındı. Kararla mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıksa dahi, 6 gün sonunda tekrar kurultaya gidilmesi hedefleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Bellek Sergisi’nde gençlerle bir araya geldi. Özel, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, alınan kararı ve bunun yansımalarını anlattı:

6 NİSAN GENEL BAŞKAN ÇAĞRISIYDI

“6 Nisan’da ben o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisini kullanarak tüm delegelerimizi iradelerini yenilemeye davet etmiştim. Aday oldum. Bir rakip olmadı, bir yarış olmadı ve geçerli oyların tamamını alarak o kurultayımızı yapmıştık. Ancak parti üzerindeki yargı eliyle yapılmaya çalışılan birtakım dizaynlar, birtakım kurgular, partiye kurulan kumpasların ardı arkası kesilmediği gibi İstanbul İl kongremizi iptal ettiler. Ve İstanbul İl kongremizi aslında bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti oranın. Ve karar tabii dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi.

CHP yönetimi, “mutlak butlan” çıkarsa yeniden Genel Başkanlığa gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun yeni kurultay nedeniyle 6 gün görevde kalacağını savunuyor.

BU KEZ DELEGELER KARAR ALDI

Ve ayın 15’inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla Türkiye’deki tüm delegeler ve 1.5, 2 gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok. Ve geriye kalan işte binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları genel merkeze ulaştı ve biz de dün itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu’nun kararından sonra bir başvuru yaptık. Bu geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir.

GENEL BAŞKAN ENGELLEYEMEZ

Ne sonuç doğuracak? Bir kez İstanbul kongresi sonucu etki etti. Onlar yok, doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında, genel başkan istemese de partiyi yöneten Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için. 15’inde bir karar olup partinin genel başkanlık noktasına hiç tahmin etmiyorum, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bir yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul’daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle, burada partinin genel başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. Ve 6 gün sonra da parti seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. O yüzden de iletişimini de biz yapmadık. 21’inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız. Bu arada İstanbul İl kongresi için de mahkemenin iptal etmediği bir önceki delegelerimizin neredeyse orada da tamamına yakını, İstanbul İl kongresinin yenilenmesiyle ilgili de iradelerini ortaya koydular. O toplantı da yapılacak. O da seçilecek. Ayrıca da dün YSK’nın verdiği hepimizin beklediği doğru bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri yapılacak. Yani doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak.”

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik eden Özel, “Oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle” dedi.

KARARLA NE AMAÇLANIYOR

Kulislerde CHP’nin yönetiminin attığı adımın hedefleri şöyle sıralanıyor:

- KARARI DELEGELERİN ALMASININ ÖNEMİ: CHP, bu yıl 6 Nisan’da da olağanüstü kurultayı toplamıştı. Ancak bu kez kararı 6 Nisan’dan farklı olarak yönetim değil, delegeler aldı. Böylece mahkeme kararıyla eski yönetim gelse dahi “yönetim tarafından değil, delegeler tarafından” alınan kurultay kararının yürürlükte kalacağı belirtiliyor.

- ‘KAYYUM’ KARARI DEĞİŞTİREMİYOR: Herhangi bir yönetim değişikliğinde rafa kaldırılamayacak olan kurultay kararıyla birlikte, mutlak butlanla gelecek yönetim 6 günün sonunda kurultaya gitmek zorunda kalacak.

- İSTANBUL DELEGELERİ YOK: İstanbul delegelerinin “iradelerinin sakatlandığı” yönündeki mahkeme kararı nedeniyle olağanüstü kurultay imzacıları arasında İstanbul delegeleri yer almadı. Böylece bununla ilgili hukuki bir tartışma açılmaması hedefleniyor.

- YSK KARARI DA DESTEKLİYOR: YSK’nın cuma günü aldığı kararda kurultay sürecinin mahkemelerce durdurulamayacağının yer almasının da bu hamlesinin hukuki altyapısını güçlendirdiği belirtiliyor.

- 900 İMZANIN MESAJI: Neredeyse tüm delegelerin olağanüstü kurultay kararına imza vermesi de CHP’nin mevcut yönetimine delegenin desteğini gösteriyor.

14 EYLÜL’DE MİTİNG KARARI

CHP, mutlak butlan davasının görüleceği 15 Eylül’den bir gün önce de miting düzenleme kararı aldı. Miting Ankara’da yapılacak.