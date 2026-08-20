CHP’den Menderes itirazı

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Sarı, dün MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TALİMATI BEN VERDİM

“Son turda Yeni Parti’nin adayının desteklenmesi yönünde talimatı ben verdim. AK Parti’nin aldığı 15 oyun 2’sinin Yeni Partili meclis üyesi, 2’si ise bağımsız meclis üyesinin oyu. CHP’den seçilmiş bir belediyenin CHP’de kalması yönünde halkın iradesine uygun olarak devam etmesi gerektiğini dile getirdik. CHP’nin önerdiği kişinin seçilmesi ile ilgili değerlendirme yaptık ama Yeni Partili arkadaşlar bu fikre yanaşmadı. Bizden ayrılanların sayısı CHP meclis üyelerinden fazlaydı. Onlar salt çoğunluğa güvenerek işbirliği yapmak istemediler. CHP’nin adayının karşısına aday çıkardılar. Bizim 5 belediye meclis üyemiz var. Biz ilk 2 turda kendi adaylarımızı çıkararak bağımsız olarak süreci devam ettirdik. Son tur oylamaya geldiğimizde AK Parti’li belediyeye geçişini engellemek için il başkanımıza Yeni Parti’nin çıkardığı adaya oy vermeleri gerektiği talimatını verdik. Orada AKP’ye geçmesin diye daha fazla oy alan ve sayısal çoğunluğu olan Yeni Parti adayının desteklenmesi talimatını ben verdim. Sonuçta Yeni Parti’nin adayı 12, AK Parti’nin adayı 15 oy aldı ve belediye AK Parti’ye geçti.

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AK PARTİ’YE OY VERMEDİK

Bizim 5 belediye meclis üyemiz CHP’nin talimatına rağmen geçersiz oy kullandı. Geri kalanlar ise Yeni Parti’ye oy verdi. Yeni Parti’nin 2 meclis üyesi AK Parti’ye oy verdi. Böylelikle 2 bağımsızla beraber 15’e ulaşıp AK Parti’ye geçti. AKP’ye oy veren Yeni Partili meclis üyeleri de Yeni Parti’den ayrılmıştır. CHP’nin içinde AK Parti’ye oy veren kimse yoktur. Biz Yeni Partiye oy verilmezse disiplin süreci başlatacağımızı ifade ettik. Bizim üyelerimizden biri de geçersiz oy kullandığı için tedbirli şekilde disipline sevk ettik. Kendisi bugün istifa etti. AKP’nin aldığı 15 oyun 2si bağımsız 2’si Yeni Parti’nin meclis üyeleridir. Biz bugün itibariyle seçimlere itiraz edeceğiz. Belediyenin yeniden CHP’ye geri gelmesi için uğraşacağız.”