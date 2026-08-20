×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den Menderes itirazı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Müslim Sarı#AK Parti
CHP’den Menderes itirazı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediyesi Başkanvekili seçimlerinde AK Parti’nin adayının kazanmasına ilişkin, “Bizim 5 belediye meclis üyemiz CHP’nin talimatına rağmen geçersiz oy kullandı. CHP’nin içinde AK Parti’ye oy veren kimse yoktur. Bizim üyelerimizden biri de geçersiz oy kullandığı için tedbirli şekilde disipline sevk ettik. Belediyenin yeniden CHP’ye geri gelmesi için uğraşacağız” dedi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sarı, dün MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TALİMATI BEN VERDİM

“Son turda Yeni Parti’nin adayının desteklenmesi yönünde talimatı ben verdim.  AK Parti’nin aldığı 15 oyun 2’sinin Yeni Partili meclis üyesi, 2’si ise bağımsız meclis üyesinin oyu. CHP’den seçilmiş bir belediyenin CHP’de kalması yönünde halkın iradesine uygun olarak devam etmesi gerektiğini dile getirdik. CHP’nin önerdiği kişinin seçilmesi ile ilgili değerlendirme yaptık ama Yeni Partili arkadaşlar bu fikre yanaşmadı. Bizden ayrılanların sayısı CHP meclis üyelerinden fazlaydı. Onlar salt çoğunluğa güvenerek işbirliği yapmak istemediler. CHP’nin adayının karşısına aday çıkardılar. Bizim 5 belediye meclis üyemiz var. Biz ilk 2 turda kendi adaylarımızı çıkararak bağımsız olarak süreci devam ettirdik. Son tur oylamaya geldiğimizde AK Parti’li belediyeye geçişini engellemek için il başkanımıza Yeni Parti’nin çıkardığı adaya oy vermeleri gerektiği talimatını verdik. Orada AKP’ye geçmesin diye daha fazla oy alan ve sayısal çoğunluğu olan Yeni Parti adayının desteklenmesi talimatını ben verdim. Sonuçta Yeni Parti’nin adayı 12, AK Parti’nin adayı 15 oy aldı ve belediye AK Parti’ye geçti.

Haberin Devamı

AK PARTİ’YE OY VERMEDİK

Bizim 5 belediye meclis üyemiz CHP’nin talimatına rağmen geçersiz oy kullandı. Geri kalanlar ise Yeni Parti’ye oy verdi. Yeni Parti’nin 2 meclis üyesi AK Parti’ye oy verdi. Böylelikle 2 bağımsızla beraber 15’e ulaşıp AK Parti’ye geçti. AKP’ye oy veren Yeni Partili meclis üyeleri de Yeni Parti’den ayrılmıştır. CHP’nin içinde AK Parti’ye oy veren kimse yoktur. Biz Yeni Partiye oy verilmezse disiplin süreci başlatacağımızı ifade ettik. Bizim üyelerimizden biri de geçersiz oy kullandığı için tedbirli şekilde disipline sevk ettik. Kendisi bugün istifa etti. AKP’nin aldığı 15 oyun 2si bağımsız 2’si Yeni Parti’nin meclis üyeleridir. Biz bugün itibariyle seçimlere itiraz edeceğiz. Belediyenin yeniden CHP’ye geri gelmesi için uğraşacağız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Müslim Sarı#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!