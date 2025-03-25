CHP'den Meclis'te 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi

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TBMM Genel Kurulu, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, gösteri ve yürüyüş hakkının anayasal çerçevede koruma altına alındığını ancak marjinal örgütlerin polislere saldırdığını belirtti. Yüksel, "Dün gece yapılan kanunsuz gösteriler sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhume annesine ve ailesine alçakça hakaretler sarf edilmiştir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu haysiyet yoksunları elbette ki yargı önünde hesap vereceklerdir. Görüleceği üzere yaşanan olaylarda barışçıl bir toplanma hakkından söz edilmesi mümkün değildir. Bu vandallığa karşı kamu düzeninin ve huzurunun temini amacıyla ilgili kanunlar çerçevesinde güvenlik güçleri olaylara müdahale etmiştir. Şunu bilmek gerekiyor ki güvenlik güçlerimiz olaylara ölçülü ve orantılı müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

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CHP’Lİ EMİR: CAMİDE BÖYLE BİR HADSİZLİK OLMADI

AK Parti'li Yüksel'in konuşması esnasında CHP'li milletvekilleri grup sıralarına vurarak tepki gösterirdi. AK Parti'li milletvekilleri ise alkışlarla karşılık verdi. Ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Tabii biz burada çok basiretsiz ve sorumsuz konuşmalara karşı hazırlanmıştık ancak Cüneyt Bey'den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik. Bir defa şu yalanları tekrar etmeyin; toplumsal muhalefet, 19 Mart darbesine karşı alanlarda ayağa kalktı. Siz ise halktan korktuğunuz için gösterileri, mitingleri kriminalize etmeye çalışıyorsunuz ancak başaramayacaksınız. Kabataş yalanını hatırlıyor musunuz? Sonra o yalanı söyleyenler utandı, 'FETÖ'cüler yaptı' dediniz. 'Bezm-i Alem Camii'nde içki içildiği yalanını' yaymıştınız hatırlıyor musunuz? Caminin imamı ise 'Ben din adamıyım yalan söyleyemem, böyle bir şey olmadı' demişti. Bakın bu olaylarda, camide böyle bir hadsizlik olmadı, olsa en önce biz karşı çıkarız" diye konuştu.

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AK PARTİ’Lİ AKBAŞOĞLU: İDDİALAR CHP'NİN KENDİSİNİN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHP'li Emir'e cevaben, "19 Mart öncesi ve sonrasında yaşadığımız süreçler, CHP'nin içinde yaşadığı süreçlerin yansımalarıdır. AK Parti bunun bir tarafı değildir. Yargı ile CHP arasında olan hadiselerdir. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ortaya koyma, her türlü vurgun düzeni ile ilgili CHP içerisinden kişilerin şikayetleri ve ihbarları ile ortaya koyduğu bilgi, belge ve delillerle başlatılan süreçlerin yaşanıldığı bir hadisedir. İmamoğlu'nun soygun düzeni kurduğunu iddia edenler bizzat CHP'nin ta kendisidir" dedi.

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CHP’Lİ EMİR: CHP'Lİ OLDUKLARINI NEREDEN BİLİYORSUNUZ

AK Parti CHP'li milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken söz alan CHP'li Emir, "Sayın Akbaşoğlu kendini ihbar etmiştir. Sayın Akbaşoğlu, 3 tane gizli tanık var, 'Meşe', 'Çınar' ve 'Ladin.' Onların CHP'li olduğunu nereden biliyorsunuz? Kim söyledi size, kim söyledi? Siz nereden biliyorsunuz? Dosyadan konuşuyorum ben, böyle iddialarla sıyrılamazsınız. Dosya boş, düşman ceza hukuku uygulanıyor. Sanık kim? Ekrem İmamoğlu. Amaç ne? Cezaevine koymak. Ne yapmak lazım? Tutuklamak lazım, delil lazım ama işin pis olduğunu bildiğiniz için ve gerektiğinde birilerini üzerine bırakmak için, 'Biz yokuz' diyorsunuz. Boğazınıza kadar bu işin içerisindesiniz, Cumhurbaşkanı da bu dosyanın ayrıntısını sonuna kadar biliyor" iddiasında bulundu.

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AK PARTİ’Lİ AKBAŞOĞLU: HAKİKATLERİ KAPATMAK İÇİN BAŞKALARINI SUÇLUYORSUNUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise dosyada 25 tanığın olduğunu ve içerisinde 3 gizli tanık bulunduğunu söyleyerek, "Açık tanıklar içerisinde CHP'liler var. Kurultaya, 'Şaibeli' diyen Eski CHP Genel Başkanı değil mi? Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzlukları ortaya koyan CHP'nin Meclis Üyesi, Başkan Yardımcısı ve Özel Kalemi değil mi? Bu ihbarı ve şikayetleri yapan ve herkesin gözü önünde para kulelerini görmedik mi? Bu soruşturmaların derinleşmesi sonucunda ortaya hakikatler çıktı, hakikatleri kapatmak için başkalarını suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AK Parti'li Akbaşoğlu ve CHP'li Emir'in karşılıklı konuşmalarının ardından CHP sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak, 'Darbeye hayır' ve 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganlarını attı. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.