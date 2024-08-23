CHP’den Meclis’e ikinci çağrı

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir dün düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: “Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte Atalay şu halde milletvekilidir. Atalay’ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul’da tekraren okunmasını talep ediyoruz. Kendisi milletvekilidir ve Meclis’e gelip yemin ederek görevine başlaması cezaevinde tutulduğu için imkânsızdır. Kendisi cezaevinde hukuksuz bir biçimde tutulmaktadır. Bu benim fikrim değil, bu Anayasa Mahkemesi’nin üç kararıyla tespit edilmiş bir durum.”

MHP, ENGİN ALAN KARARINI UNUTMUŞ

Olağanüstü toplantı çağrısıyla ilgili AK Parti ile bir diyaloglarının olup olmadığı sorusuna, “Olmadı çünkü onların tutumunu zaten biliyoruz” yanıtını veren Emir, “MHP zaten kendisini bu tartışmanın dışında tutuyor. O Engin Alan kararını unutmuş. Engin Alan mahkeme kararı ile cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli, ‘İyi ki Anayasa Mahkemesi var’ demişti ama bugün söz konusu olan Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar” dedi.

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ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ OLUR MU

Emir, CHP’li belediye başkanlarının SGK borçlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri taleplerine ilişkin soruya karşılık da “Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere bir planı, bir girişimi, bir çabası söz konusu değildir” dedi.