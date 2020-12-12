CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

Edinilen bilgiye göre, babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.



CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.