MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması
GeriGündem CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'den, Konya teşkilatındaki taciz iddiasıyla ilgili disiplin soruşturması
Abone Olgoogle-news

CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, babası parti üyesi olan bir kadın, bürosuna gittiği Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle