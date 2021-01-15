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ANKARA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’den konserli esnaf toplantısı

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CHP’den konserli esnaf toplantısı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgın döneminde esnafın sorunlarını gündeme getirmek amacıyla CHP Genel Merkezi’nin önünde esnaf ve müzisyenlerle mini konserli basın toplantısı düzenledi.

Ağbaba, “Ekonomiye günlük 1, yıllık 200 milyar katkıda bulunan arkadaşlarımız koronayla birlikte tükenmiş durumda, bitmiş durumda” dedi. Ağbaba şöyle devam etti: “Sanki korona müzik aracıyla bulaşıyormuş gibi bir uygulamayla karşı karşıyayız. Esnaf ve sicil gazetesinin bugünkü verilerine göre kepenk indiren, iflas eden esnafımızın sayısı 100 bin. Dolar bazında Kılıçdaroğlu döneminde 21,2 milyar dolar açık vermiş SGK; bunların döneminde tam 199 milyar dolar açık vermiş.”

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