CHP’den komisyona 9 maddelik rapor

Komisyonda temsil edilen CHP’nin raporunu dün Grup Başkanvekili Murat Emir Meclis Başkanlığı’na verdi. 53 sayfalık raporda, “29 maddelik demokrasi paketine dayanılarak hazırlanan ve genişletilmiş ayrıntılı önerilerini kapsamaktadır” denildi. Devam eden operasyonlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin taleplerin öne çıktığı raporda, silah bırakan PKK’lıların entegrasyonu veya eve dönüş süreçlerine ilişkin özel bir öneri yer almadı.

CHP’li Emir, “Bizim raporumuzda ‘umut hakkı’na dönük herhangi bir atıf söz konusu değil ve raporumuzda özellikle teröre bulaşmamış veya terör örgütü üyesi olmakla birlikte suç işlememiş terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye dönüşü ile ilgili bir öneri de yok” dedi. Entegrasyon süreciyle ilgili ellerinde yeterli veri olmadığını, bu konuda Adalet Bakanlığı’nın seçenekli bir çalışma ve etki analizi yaparak siyasetin önüne koyması gerektiğini belirten Emir, “Bu doğrultuda gerekli katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

TRAVMA HATIRLATAN İSİMLER

CHP, güncel soruşturmalar ve yargılamalarla ilgili taleplerin yanı sıra, “Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Siyaset Ortamın Oluşturulması” başlığıyla 9 öneri sundu. Bu öneriler şöyle: “Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri taşıyan; meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve benzeri alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletme, tesis, bina ve benzeri tüm yapıların ve kışlaların tespit edilmesi ve bu isimlerin değiştirilmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Adları değiştirilen köy, bucak, ilçe ve diğer yerleşim yerleriyle coğrafi yerlerin eski adları, yeni adlarıyla birlikte kullanılabilmelidir.

FAİLİ MEÇHULDE ZAMANAŞIMI

Dersim olaylarının tüm boyutlarıyla araştırılması için Dersim arşivlerinin devletin ilgili tüm kurumlarından alınıp, TBMM’de toplanarak halka ve araştırmacılara açılması sağlanmalıdır. 21 Mart günü, Nevruz Bayramı olarak resmi tatil ilan edilmelidir. Bir kanun ile eski Diyarbakır Cezaevi’nin İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Koruculara kamuda başka alanlarda istihdam olanağı getirilerek koruculuk sisteminin kaldırılması sağlanmalıdır. Boşaltılan yerleşim yerleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yardım yapılmasını öngören kanun yeniden düzenlenerek, mağduriyetlerin giderilmesi ve köye dönüşlerin önünün açılması sağlanmalıdır. Ülke güvenliği için gerekli olmayan mayınlı araziler temizlenip, yoksul köylüye tarımsal faaliyetler için tahsis edilmelidir. Faili meçhul cinayetlerde zamanaşımı kaldırılmalıdır.”

AK PARTİ RAPORU BUGÜN

AK Parti yönetiminin de komisyona raporunu bugün sunması bekleniyor. Böylece komisyonda temsil edilen tüm partilerin teklifleri alınmış olacak. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş pazartesi günü parti gruplarının temsilcilerinden oluşan “yazım ekibi” ile toplantı yapacak. Yazım ekibinde koordinatör yöneticiler dışındaki isimler de olacak. Partiler uzlaşırsa komisyondan ortak bir çerçeve raporun çıkması öngörülüyor.