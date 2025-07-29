CHP’den komisyon kararı: Elbette gireceğiz

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CHP, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik Meclis’te oluşturulacak komisyonla ilgili kararını netleştiriyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel dün MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Son günlerde kamuoyunun takip ettiği ve tartıştığı konulardan biri de; TBMM’de kurulacak olan komisyona CHP’nin temsilci gönderip göndermeyeceği meselesi. Bugünkü MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Gölge Adalet Bakanımız Gökçe Gökçen daha önce kurmuş olduğumuz ‘Demokrasi ve Adalet’ komisyonu çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Grup başkan vekillerimiz MYK’mızı bilgilendirdi. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki; CHP olarak kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Millet milletvekillerini çalışsınlar diye görevlendiriyor.

Elbette gireceğiz.

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EŞİT TEMSİL TALEBİ

Ama adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız gibi bir işin içinde de olmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel komisyonla ilgili ya eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini açıkça ifade etti. Bakın demokratikleşmeyle ilgili bir komisyon kuruluyor, bu komisyonda Türkiye’ye etkili ve müspet katkılar sağlayacak kararlar alınması bekleniyor. Bu komisyonun işleyişinde demokrasi istemek en doğal hakkımız. O yüzden komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili bir ağızdan bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim.

CHP’NİN OLMAMASI RİSKTİR

Şunu da eklemek isterim ki; o komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP’dir. CHP’nin olduğu yerde üniter devlet, Anayasa değişikliği tartışılmaz. O komisyonda CHP varsa kimse korkmasın. Asıl o komisyonda, CHP’nin olmaması risktir. CHP, komisyonla ilgili herkesin duyduğu birtakım endişelerle ilgili denetim ve itiraz görevi görecektir. Ancak şunun da altını çizelim, ‘Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi’ ya da Doğu’da barış, İstanbul’da savaş... Yeni düşman CHP... Böyle bir yaklaşıma da izin vermeyiz, böyle bir oyunun parçası da olmayız.

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ORTADA İDDİANAME YOK

19 Mart hukuk darbesinin üzerinden 129 gün geçti ama ortada hâlâ iddianame yok. Biz kimse yargılanmasın, soruşturulmasın demiyoruz. Ancak yasalarımıza göre tutuksuz yargılama asıl, tutuklu yargılama istisnadır. Bu hukuksuzluklar yarın, öbür gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ağır tazminatlar ödemesine neden olacaktır.