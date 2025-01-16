CHP’den kırmızı kart yanıtı: Kitleselleşiyor

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PM son gelişmeleri tartışırken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de düzenlediği basın toplantısında, kırmızı kart eylemlerinin giderek kitleselleştiğini belirterek şunları söyledi:

DUMURA UĞRAMIŞ

“Sayın Cumhurbaşkanı bizim kırmızı kart eylemimizi beğenmemiş, duyduğunda dumura uğramış. Kendisi dumura uğramaya devam etsin, biz bundan çok memnunuz. Belli ki rahatsız olmuş, belli ki zoruna gitmiş, belli ki kaygılanmış ve grup konuşmasının yarısını bu konuya ayırmış. Kendisine teşekkür ederiz. Çünkü bizim kırmızı kart eylemimiz giderek yaygınlaşıyor ve giderek kitleselleşiyor. Sayın Erdoğan, bilmeniz gereken ilk ve tek şey, kitlesel eylemlerin en belirgin özelliği yapılabilecek en basit, en sade ve en minimum hareketin olmasıdır. İşte bu da bugünün Türkiye’sinde cebinden kırmızı kartı çıkarmaktır. Biz bu kırmızı kartı sana çıkartıyoruz ve diyoruz ki, biz bu kırmızı kartı yok saydığın, açlığa mahkûm ettiğin emekliler, açlığa mahkûm ettiğin asgari ücretliler, staj mağdurları, tüm halkımız için kaldırıyoruz. Artık sandığı getir, bu milletin sana dayanacak, politikalarına tahammül edecek bir günü bile kalmadı.”

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney ve beraberindeki heyeti dün partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Özel’e Atatürk tablosu takdim edildi.