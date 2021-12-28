CHP’den ‘kayyum’ iddiasına sert tepki: ‘Gök kubbeyi başlarına yıkarız’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki teftişle ilgili ortaya atılan “görevden alma, kayyum atama” iddialarına sert tepki gösterdi. Öztrak, partisinin MYK toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

VATANDAŞ SATMAMIŞ, ALMIŞ

“20 Aralık gecesi bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir ‘finansal kumpasa’ şahit olduk. Bu kumpasın mağduru millettir, müellifi ise ‘Erdoğan Şahsım Hükümeti’dir. Erdoğan, ‘köpüğü bir günde aldık’ diyor. Eylülden beri sürekli konuşarak döviz piyasalarını kendisi köpürttü. Bunu biz değil, Erdoğan’ın Nebati Bakanı diyor. BDDK verilerine göre 20 Aralık’tan 21 Aralık tarihine kadar vatandaş döviz satmamış. Aksine döviz almış. Bankalarda gerçek kişilere ait döviz tevdiat hesapları 218 milyon dolar artmış. Peki milyarlarca doları o gece satıp, doları düşüren kim?

BORSA’YA İLGİNÇ TALEP

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21 Aralık sabahı da saat 09.25’te, piyasanın açılmasına sadece 5 dakika varken, Borsa İstanbul’a ilginç bir talep geldi. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerinde alt fiyat limitinin yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkarılması istendi. Çok düşük kurlardan işlemleri kimler geçti, buradaki alış emirlerini kimler verdi? Bu işlemler neden daha sonra iptal edildi? Pek çok yatırımcı mağdur edildi. Millete yapılan bu operasyon Sülün Osman’a bile şapka çıkarttırır.

ÜSTÜNÜ NASIL ÖRTERİZ TELAŞI

Hazine, bankalara ödeyeceği faizi nakit olarak değil ‘Özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle’ yapacakmış. Bankanın mevduat faizine kefil olan Hazine, devlet iç borçlanma senedinin faizine de milleti kefil yapacak. Bir kez daha uyarıyoruz, Hazine’ye bir saatli bomba yerleştiriliyor.” Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik teftişle ilgili ortaya atılan “görevden alma, kayyum atama” iddialarına da “Millete kurdukları finansal kumpasın ellerinde patlayacağını kendileri de görüyor. Şimdi bunun üstünü nasıl örteriz telaşına düştüler. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız” yanıtını verdi.