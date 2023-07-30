CHP’den ‘kayyım’ iddialarına yanıt: Yıpratma stratejisi

Haberin Devamı

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav’ın “Hem Siyasi Partiler Kanunu hem bizim tüzüğümüzde genel başkanlar en çok 3 yıl için seçilirler denir. 26 Temmuz’da 3 yıl doldu” açıklamasıyla birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine “kayyım” atanması gerektiği söylemlerine kadar uzanan kurultay için tanınan yasal sürecin geçirildiği iddiaları ortaya atıldı. CHP Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Zeynel Emre, tüm bu iddiaları Hürriyet’e yanıtladı:

BİZ 5 HAZİRAN’DA TAKVİMİ BAŞLATTIK

“Siyasi Partiler Yasası ve tüzüğümüze göre, büyük kurultayın toplanma süresi 2 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz. Yasada, 3 yıllığına seçilen genel başkanın görev süresinin bunu aşmasına ilişkin bir yaptırım ise yok. Bu süreyi aşan, hatta 4, 5 yılı bulan partilerle ilgili de böyle bir karar yok. O nedenle bu konuda bizim yapacağımız bir işlem bulunmuyor. YSK’nın bu konulardaki kararları da istikrarlıdır. Tek bir istisna kararı dahi yoktur. Yasada kurultayını iki kez üst üste yapmayan partilerin seçime katılamayacaklarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Bunu bile uzatılmış haliyle yorumlarsanız süre 6 yıl, uzatma süreleri ile hesaplamazsanız 4 yıldır. Erteleme süresinin sonu için 26 Temmuz diyorlar, biz 5 Haziran itibarıyla, yani süre dolmadan kurultay takvimimizi başlatmışız. Burada partimizin zerre bir açığı yoktur.

Haberin Devamı

GENEL SEÇİMİ BIRAKIP DA KURULTAY MI YAPACAKTIK

Kurultayla ilgili erteleme kararı seçim nedeniyle alındı. Seçim sürecinde hangi parti kongresini yapıyor? Zaten, seçimin ikinci turundan yani 28 Mayıs’tan bir hafta sonra kurultay kararı almışız, daha ne yapabiliriz? Nisanda, mayısta karar alıp Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken mi kurultayı yapacaktık? Bu tartışmayı yapanlar, Cumhurbaşkanlığı seçimindense parti içi seçim daha önemli mi diyorlar? İnanılır gibi değil. Bu partiye kayyım atama, ceza verme sebebidir diyenler var. Böyle bir şey hangi kanunun neresinde yazıyor?

BUNLAR HUKUKİ BİR TARTIŞMA BİLE DEĞİL

Bu tümüyle genel başkanı ve genel merkezi yıpratma stratejisi. Bu kadar yıllık devlet, parlamento ve parti deneyimi olan bir genel başkanın böyle bir şeyi düşünmediğini falan mı topluma göstermek istiyorlar. Bu hukuki bir tartışma bile değil. Türkiye’nin bu kadar yakıcı sorunu varken kalkıp da parti içi konuların ekranlarda tartışılması kadar partiye zarar verecek bir iş olmaz. Kim nereye aday olmak istiyorsa olsun, kendi yönetme anlayışını, kadrolarını ortaya koysun ama gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları ortaya atarak partiyi yıpratmaktan nasıl bir murat elde etmek istiyorlar?”





Haberin Devamı

ÖNDER SAV NE DEMİŞTİ

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Siyasi Partiler Yasası ve CHP tüzüğüne göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 yıldan fazla görev yapamayacağını savunmuş, şunları söylemişti: “Hem Siyasi Partiler Kanunu hem bizim tüzüğümüzde genel başkan en çok 3 yıl için seçilir denir. 26 Temmuz’da 3 yıl doldu. Ben CHP’nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi, Parti Meclisi’nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir.”