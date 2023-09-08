CHP’den karşı hamle: Tek başına girecekmiş gibi çalışın

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son il başkanları toplantısında ittifak tartışmalarını değerlendirirken, “Görüşmelerimiz devam edecek, konuşacağız ama siz olmayacak gibi çalışmalarınıza başlayıp sürdürün. Çalışmalarınızı hiç buna bakmadan devam ettirmelisiniz” dediği öğrenildi. CHP kaynakları da Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Başından beri çalışmalarımızı ittifak olmayacakmış gibi çalışıyoruz. Şu anda çalışmalar ona göre yapılıyor. Zaten bizde olan belediyeleri koruyup, yenilerini kazanma üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle de az oy farkıyla kazanılıp kaybedilen yerlere yönelik özel stratejiler oluşturuluyor. 2019 yerel seçimlerinde yüzde 5’in altında oyla kaybettiğimiz belediye sayısı 49, yine yüzde 5’in altında oyla kazandığımız belediye sayısı 43’tü. Son seçim sonuçlarına bakıldığında yeni büyükşehirler olarak Balıkesir, Manisa ve Bursa’dan umutlanmamızı sağlayacak işaretler var.”

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KAPILAR KAPANMIYOR

CHP, yerel seçim çalışmalarında olası ittifak seçeneklerini de masada tutmaya devam ediyor. CHP’nin, İYİ Parti cephesinin tartışma yaratan çıkışlarına sessiz kalması da kapıları kapatmama hassasiyetinden kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda milletvekillerini ve örgütünü uyardığı belirtilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son çıkışıyla ilgili CHP’den tek ses Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan geldi; o da “Saygılıyız” demekle yetindi.

O SEÇENEK MASADA

CHP kaynakları da, “Bugün yaşanan bütün bu tartışmalara karşın olası seçim işbirliği seçeneklerine de kapılarımızı kapatmıyoruz, nerede kimlerle nasıl bir işbirliğinin nasıl sonuçlar vereceğine ilişkin de ayrıntılı çalışılıyor. Çünkü seçim işbirliği konuları genelde son anda hız kazanır. Geçen sefer öyle olmuştu. İleride bu seçenekler masaya geldiğinde de hazırlıklı olmak istiyoruz. Yani şu anda yerel seçimlere yönelik birden fazla simülasyon çalışıyor” dedi.