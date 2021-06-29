CHP’den Kanal İstanbul yanıtı: Yönetimde olanlara rücu ederiz

Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:



“Millet ittifakının iktidarında, ‘Talan İstanbul Projesine tek kuruş çalışmayacak. Milletten alınan ne varsa, söke söke geri alıp, sahibine vereceğiz’ dedik. Erdoğan çıktı, bizi devleti bilmemekle suçladı. ‘Uluslararası tahkimde, O parayı sizden söke söke alırlar’ dedi. Yani Erdoğan da, partisinin grup başkanvekili gibi millet ittifakının iktidara geleceğini kabullendi.

Hafta sonu üniversite sınavları vardı. Duyuyoruz ki sorular oldukça zormuş. Neden bu kadar zor sorular soruldu? Boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi?

1 Temmuz’a birkaç gün kaldı. İstanbul Sözleşmesi sona eriyor. TBMM’nin iradesi yok sayıldı. Tek bir kişi, tek bir imzayla koskoca ülkeyi, kadına ve aile içi şiddeti önlemeye dönük bu uluslararası sözleşmeden çıkardı.”

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