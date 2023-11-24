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CHP’den kadına şiddette ‘meşru müdafaa’ önerisi

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#CHP#Burcu Köksal#Kadına Şiddet
CHP’den kadına şiddette ‘meşru müdafaa’ önerisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Meclis Başkanlığı’na verdiği yasa önerisiyle, kadınların kendilerine şiddet uygulayanlara karşı işledikleri suçların “meşru müdafaa” kapsamında değerlendirilmesini önerdi.

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Köksal yaptığı açıklamada, “Örselenmiş kadın sendromu” tanımının, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenerek, sistematik şiddete maruz kalan kadınların, şiddeti uygulayanlara karşı işledikleri suçlarla ilgili ceza almamasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduğunu söyledi. Teklifle, tanımın TCK’ya girmesiyle şiddet gören kadınların meşru müdafaadan yararlanacağına dikkat çeken Köksal şöyle dedi:

“İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmaması gibi durumların yanı sıra cezaların caydırıcılığının yeterli olmaması, şiddet artışını da tetiklemektedir. Şiddet olaylarındaki artışla, fiziksel ve psikolojik şiddet esnasında kendini korumaya çalışan kadınların şiddetten kaçma veya kurtulma çabaları da suç unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda sürekli, sistematik olarak şiddete maruz kalan kadınların bu şiddeti uygulayanlara karşı işledikleri suçlar meşru müdafaa hükmü kapsamında değerlendirilmelidir.” 

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#CHP#Burcu Köksal#Kadına Şiddet

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