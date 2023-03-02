CHP’den Kadın Danışma Merkezleri

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 7/24 faal olacak bu merkezlerde uzmanlar yardımıyla psikolojik destekten hukuki danışmanlığa, kadınlara özel ihtiyaç malzemelerinin temininden sağlık hizmetlerine kadar yardımcı olunacağını söyledi. 444 82 85 hatlarına kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakalarının da iletilebileceğini belirten Aylin Nazlıaka, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

ÇOK ETKİLENDİLER

“Bu süreçlerden en çok etkilenenler kırılgan dediğimiz gruplar yani kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılardır. Zorlukların aşılmasında çocuk ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Tuvalet ve banyo gibi tesisler kadın ihtiyaçları gözetilerek kurulmalıdır. Sağlık ekiplerine kadın hastalıkları ve doğum uzmanları da dahil edilmelidir. Yalnız yaşayan kadınlar için korunaklı alanlar oluşturulmalıdır.”