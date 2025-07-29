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CHP’den kadın cinayetlerine Meloni örneği

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#CHP#Kadın Cinayetleri#Giorgia Meloni
CHP’den kadın cinayetlerine Meloni örneği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 07:00

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Mersin’de bir günde işlenen üç kadın cinayetine tepki gösterirken, “Adı konulmamış bir savaş veriliyor bu ülkede: Kadınlar yaşamak için mücadele ediyor, ama onları koruması gereken devlet sessiz” dedi.

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Kaya, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin kadın cinayetlerine yönelik tutumunu da örnek göstererek şu açıklamayı yaptı: “İtalya’da kadın cinayetlerine karşı ‘amasız, fakatsız müebbet hapis’ cezası getirildi, çünkü orada ciddiyet var. İtalya’nın kadın Başbakanı Giorgia Meloni kadın cinayetlerine karşı çok net bir duruş sergiledi. İtalya’da kadın katillerine artık af yok. Türkiye’de ise iktidar kadın cinayetlerine karşı hâlâ sessiz, hâlâ önlem almak yerine şiddeti sıradanlaştıran bir dil kullanıyor. Bu ülkenin kadınları neden böylesine korumasız? Her gün başka bir kadının ismini anmak istemiyoruz. Her gün başka bir cenazeye koşmak, başka bir adliyede adalet aramak istemiyoruz. Artık yeter! Hükümetin görevi, kadınların yaşam hakkını korumaktır. Derhal İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmeli, 6284 Sayılı Yasa tam anlamıyla uygulanmalı, İtalya’daki gibi caydırıcı, net, amasız cezalar getirilmelidir. Kadının arkasında devletin gücü olursa, faillerin cesareti kırılır. Kadınlar yaşamak istiyor; yaşamak ise devlet güvencesiyle mümkün.”      

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CHP’den kadın cinayetlerine Meloni örneği

  

Giorgia Meloni

 

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#CHP#Kadın Cinayetleri#Giorgia Meloni

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