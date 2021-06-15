CHP’den Kabil Havaalanı tepkisi

Öztrak, dün CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin özetle şunları söyledi:

GETİRİN SANDIĞI

“Devleti 19 yıldır yöneten bugün çıkıp muhalefete, ‘Aç dolaşanları buyurun siz doyurun’ diyorsa, milletin dertlerine çare bulma sorumluluğunu üstlenmiyorsa, getirin sandığı. Meclis’te de siyasete bulaşan bu ağır şaibeleri temizlemek için vakit geçirmeden bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. İçişleri Bakanı 10 bin dolar alan siyasetçiden başlayıp, tüm bu iddialar için TBMM’de hesap vermelidir.

MEHMETÇİK ÜZERİNDEN PAZARLIK

(Erdoğan-Biden görüşmesi ve Afganistan Kabil havaalanında Türk askerinin konuşlanması planı) Erdoğan şahsım hükümeti Afganistan’daki Kabil havalimanına asker göndermeye neden talip olduğunu kamuoyuna açıklamalıdır. Kimsenin elinde tutmak istemediği bu yakar topa Türkiye neden atlamaktadır? Asıl sebep bellidir. Biden tarafından dışlanmadıklarını göstermek için, onun Afganistan’da jandarması olmaya talip olmuşlardır. Taliban Türkiye’nin Kabil Havalimanı’na asker göndermesini kabul etmeyeceğini söylüyor. 12 Eylül’den itibaren Afganistan’da kalacak her askeri işgalci kabul edeceğini söylüyor. Evlatlarımızın canı, hükümetin siyasi oyun planından çok daha önemlidir. Erdoğan ve Biden’in Mehmetçiğimizin canı üzerinden pazarlık masası kurmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz.”

ABD’NİN JANDARMALIĞINI YAPMAMALIYIZ

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK toplantısında kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama önerisi ile ilgili “Mehmetçik Taliban’la baş başa bırakılamaz. ABD’nin çekildiği yerde biz Amerika’nın jandarmalığını yapmamalıyız” dediği öğrenildi.

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